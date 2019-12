Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW-Fahrer schwer verletzt

Meschede (ots)

Ein 56-jähriger PKW-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend schwer verletzt. Er befuhr mit hoher Geschwindigkeit die BAB-Abfahrt Freienohl in Fahrtrichtung L541 (Scherse). An der Einmündung zur L541 fuhr er fast geradeaus in das gegenüberliegende Ufer und anschließend das Ufer hinauf. Die dortige Lichtzeichenanlage zeigte für ihn Rotlicht. Der PKW blieb ca. 15 Meter weiter auf dem Feld oberhalb der L541 stehen. Der PKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell