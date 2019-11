Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Ludwigshafen - Süd (ots)

In der Nacht von Samstag, 02.11.2019, auf Sonntag, 03.11.2019, um 02:58 Uhr, kam es in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 33-jähriger Ludwigshafener vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen Ampelmast. Hierdurch wurde er leicht verletzt und in die BG Unfallklinik verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

