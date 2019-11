Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Freitag, 01.11.2019, auf Samstag, 02.11.2019, zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr, ein parkendes Fahrzeug in der Trifelsstraße in Ludwigshafen am Rhein. An der Unfallstelle konnten Plastikteile des verursachenden Fahrzeuges aufgefunden werden, welche Rückschlüsse auf das Fabrikat und Modell geben. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122.

