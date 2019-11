Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen - Pfingstweide (ots)

Am Samstag, den 02.11.2019, um 13:40 Uhr zündeten mehrere Jugendliche an einer Haltstelle im Brüsseler Ring in Ludwigshafen circa 70 Zeitungen an. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden, wodurch eine Beschädigung der Haltestelle verhindert werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

