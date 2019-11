Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrolle beendet Weiterfahrt

Ludwigshafen (ots)

Ein 17-jähriger Ludwigshafener wurde in der Nacht des 02.11.2019, um 0:37 Uhr, am Steuer eines Ford, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten feststellen, dass die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und der Ford aktuell nicht zugelassen war. Der 17-jährige Fahrer konnte zudem nur eine Bescheinigung "Begleitetes Fahren ab 17"vorzeigen. Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse und weiterer im Kofferraum aufgefundenen Kennzeichen verstrickten sich der 17-jährige Fahrer und dessen ebenfalls 17-jähriger Beifahrer in Widersprüche. Das Fahrzeug sowie die Kennzeichen wurden zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt und der 17-jährige Fahrer an seine bereits informierten Eltern überstellt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

