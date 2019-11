Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Freitagmittag, 01.11.2019, gegen 12:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Wegelnburgstraße/Hoheloogstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah der 28-jährige Fahrer eines VW den vorfahrtsberechtigten Chrysler eines 61-jährigen Fahrers. Der Chrysler musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 4000 Euro.

