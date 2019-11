Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191101 - 1128 Dornbusch: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (31.10.2019) kam es am frühen Nachmittag in der Eschersheimer Landstraße zu einem Unfall, bei dem ein 57-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Kurz vor 14.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Eschersheimer Landstraße in stadtauswärtige Richtung. Etwa auf der Höhe der Walter-Leiske-Straße ist eine Baustelle eingerichtet, welche mitsamt Warnsignalen und einem Sprinter abgesichert war. Vor dem Fahrzeug führten zwei Männer Arbeiten durch. Der 27-Jährige versuchte kurz vor der Absperrung auf die rechte Fahrbahn zu wechseln. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er in den Sprinter hineinprallte. Dadurch wurde dieser nach vorne geschoben und erfasste den 55-jährigen und 57-jährigen Mitarbeiter.

Während der 27-jährige Autofahrer und der 55-jährige Mann sich leicht verletzten, musste der 57-Jährige stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt.

In dem Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.20 Uhr mussten beide Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt werden. Es wurde eine Verkehrsumleitung eingerichtet.

Die Ermittlungen im Hinblick auf den konkreten Unfallhergang dauern nach wie vor an.

