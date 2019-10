Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191031 - 1126 Frankfurt - Sachsenhausen: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 29.10.2019 und am Mittwoch, den 30.10.2019, gelang es bislang unbekannten Tätern zwei Polizeifahrzeuge im Stadtteil Sachsenhausen zu beschädigen.

Gestern Abend, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:10 Uhr, hatten Beamte ihren Streifenwagen in Höhe der Mörfelder Landstraße 237 geparkt und das Fahrzeug verlassen. Fortan befand es sich nicht mehr in ihrem Blickfeld. Diesen Umstand nutzten die Täter, um mit einem spitzen Gegenstand auf die Scheiben des Polizeifahrzeugs einzuschlagen. Die Beamten stellten bei ihrer Rückkehr insgesamt drei beschädigte Scheiben am Fahrzeug fest, die Löcher aufwiesen und nur noch durch die Folien in Form gehalten wurden.

Bereits am Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 20:10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Streifenfahrzeug, bei dem ebenfalls Scheiben zu Bruch gingen. Dieses Mal war das Fahrzeug in Höhe der Mörfelder Landstraße 214 abgestellt. Auch hier nutzten die Täter die Abwesenheit der Beamten, welche sich bei einer Anzeigenaufnahme befanden. Die Unbekannten schlugen in gleicher Weise mit einem spitzen Gegenstand drei Scheiben des Fahrzeugs ein.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem / den Täter(n) und / oder den Vorfällen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 069 / 755-10800 zu melden.

