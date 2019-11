Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. Nachtrag zur Pressemitteilung von 15.21 Uhr (Ludwigshafen

Limburgerhof

Mannheim) Polizeieinsatz nach Drohanrufen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4420621

Ludwigshafen (ots)

Um 18.20 Uhr, informierte uns eine Angestellte aus einer weiteren Gaststätte in Ludwigshafen dass auch bei ihr heute Mittag, um 12.40 Uhr, ein Mann angerufen hatte, der am Telefon eine Drohung aussprach. Mit Stand 18.20 Uhr sind uns insgesamt zehn Objekte bekannt, bei denen heute Mittag Anrufe eingingen. Drei Krankenhäuser in Ludwigshafen, fünf Hotels in Ludwigshafen, Limburgerhof und Mannheim und zwei Gaststätten in Ludwigshafen.

