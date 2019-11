Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am 31.10.2019 kam es in den Mittagstunden auf der Hauptstraße zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Limburgerhof zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Verkehrsteilnehmer geriet auf Grund von Müdigkeit in den Gegenverkehr. Dort fuhr er so auf die Leitplanke auf, dass er diese über mehrere Meter beschädigte und schlussendlich mit seinem Pkw in den Graben kippte. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste eine Fahrbahn gesperrt werden. Der 83-jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

