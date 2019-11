Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Straßenbahnen

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten am Freitag, den 01.11.2019, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:15 Uhr, drei in der Werkshalle der Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe abgestellte Straßenbahnen mit diversen Schriftzügen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 10000 Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

