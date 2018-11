POL-COE: Senden, Bösensell, Havixbecker Straße/ Gaststätteneinbruch

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 18.11.2018 hebelten Unbekannte das Küchenfenster einer Gaststätte an der Havixbecker Straße in Bösensell auf und gelangten so ins Gebäude. Die Täter durchsuchten die Gaststätte und stahlen einen an der Wand befestigten Sparfachschrank. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell