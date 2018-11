POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn/ Zwei Männer nach Diebstählen von Lkw in Haft

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 15.11.2018 auf Freitag, 16.11.2018 stellten Streifenbeamte der Autobahnpolizei auf dem Autohof Am Dorn in Bösensell zwei Männer aus Weißrussland (38 und 44 Jahre) fest, die gerade von einem unverschlossenen Lkw mehrere Bratpfannensets abgeladen hatten. An zwei weiteren Lkw waren die Planen der Auflieger aufgeschlitzt. Von diesen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizisten nahmen die Weißrussen vorläufig fest. Am nächsten Tag beantragte die Staatsanwaltschaft Münster die richterliche Vorführung. Der Haftrichter veranlasste die Überstellung an eine Justizvollzugsanstalt.

