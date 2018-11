POL-COE: Coesfeld, Feldweg/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 16.11. bis 18.11.2018 drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus am Feldweg ein. Im rückwärtig gelegenen Garten wurde eine Tür zum Wintergarten aufgehebelt. Anschließend hat der unbekannte Täter die Jalousie heruntergelassen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Zur Zeit der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

