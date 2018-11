POL-COE: Olfen, Bernhard-Holtmann-Straße/ Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 17.11.2018 kletterten Unbekannte zwischen 10.45 Uhr und 18.45 Uhr auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bernhard-Holtmann-Straße in Olfen. Der oder die Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Mit dem Schmuck und Uhren der Bewohner entkamen die Einbrecher. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

