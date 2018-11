POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (17.11.2018) zwei 33 und 40 Jahre alte Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, an Diebstählen in zwei Bekleidungsgeschäften beteiligt gewesen zu sein. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass gegen 12.30 Uhr der 33-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft von mehreren Kleidungsstücken offenbar die Sicherungen entfernte, in seine Tasche steckte und das Geschäft verließ. Vor dem Laden übergab er die Beute an seinen 40 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen. Anschließend begab sich der 33-Jährige in ein Sportgeschäft nebenan, entfernte vermutlich auch dort die Sicherungen von mehreren Kleidungsstücken und wollte gerade das Geschäft verlassen, als ihn ein Detektiv festhielt. Seinen mutmaßlichen Komplizen nahmen alarmierte Polizeibeamte vor dem Geschäft ebenfalls fest. Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Sonntags (18.11.2018) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ.

