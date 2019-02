Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einsätze in einer Unterkunft

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In einer kommunalen Unterkunft am Diekamp ist es am Dienstag zu zwei Polizeieinsätzen aufgrund eskalierter Streitigkeiten gekommen.

Gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern informiert. Es stellte sich heraus, dass eine bereits seit einiger Zeit immer mal wieder aufkommende verbale Streitigkeit körperlich endete. Ein 24-Jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Um weitere Übergriffe zu verhindern, wurde der 23-jährige Täter der Unterkunft verwiesen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Gegen 21.40 Uhr wurde abermals ein Streit in der Unterkunft am Diekamp gemeldet. Dabei trafen die Beamten auf einen 22-Jährigen Mann, welcher eine kleine Stichverletzung im Oberkörper hatte. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige mit dem vormals Geschädigten, dem 24-jährigen Mann, ebenfalls eine Auseinandersetzung hatte. Im Zuge des Konflikts nahm der 24-Jährige ein Messer und stach einmal auf den 22-Jährigen ein. Der 24-Jährige wurde ebenfalls der Unterkunft verwiesen.

Der 22-jährige Geschädigte wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell