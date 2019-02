Polizei Gütersloh

POL-GT: Reifendiebe auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In Zusammenarbeit mit der Polizei Bielefeld ist es der Polizei Gütersloh gelungen, am frühen Montagmorgen (18.02., 03.40 Uhr) zwei polnische Reifendiebe auf frischer Tat festzunehmen.

Die 25- und 27-jährigen Männer montierten an einem Lkw, welcher auf einem Rastplatz der Bundesautobahn 2, Brockweg, geparkt stand, einen Reservereifen ab. Zudem führten sie eine ungewöhnlich große Menge Dieselkraftstoff in ihrem Kleintransporter mit sich.

Derzeit wird ermittelt, ob beide Täter noch für weitere Eigentumsdelikte ähnlicher Art in Frage kommen.

Die beiden polnischen Staatsangehörigen wurden am Montag vorgeführt. Der zuständige Richter ordnete noch am Nachmittag die Untersuchungshaft für beide Täter an.

