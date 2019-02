POL-GT: Unfall auf dem Landerdamm

Polizei Gütersloh

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Auf dem Landerdamm ereignete sich am Montagmittag (18.02., 12.05 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 61-jähriger Mann aus Bielefeld schwer verletzt wurde. Der Bielefelder befuhr mit seinem Renault den Landerdamm in Richtung Verl. In Höhe des Dammwegs kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum.

Der 61-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ursächlich für den Verkehrsunfall ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein internistischer Notfall.

An dem Auto des Mannes entstand größerer Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden.

