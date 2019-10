Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Meine

Meine (ots)

Meine, An der Feuerwehr 10 15.10.2019

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 15. Oktober, in der Ortschaft Meine ereignet hat.

Zwischen 6 und 18 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Pkw der Marke Mercedes auf der Straße Am Gymnasium in Richtung An der Feuerwehr. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er vermutlich infolger überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab schleuderte gegen einen Maschendrahtzaun, der heirbei erheblich beschädigt wurde.

Der Mercedes dürfte vorne rechts am Stoßfänger sowie am Kotflügel beschädigt worden sein, entsprechende Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück.

Um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum Verursacher bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

