Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw kollidiert in der Auffahrt zur B4 mit Leitplanke

Gifhorn B4 Auffahrt Heidland Rtg. Braunschweig (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtet am Sonntag, den 20.10.2019, gegen 16 Uhr einen schwarzen Pkw, der in der Auffahrt zur B4 - vom Heidland in Gifhorn kommend in Fahrtrichtung Braunschweig - ins Schleudern gerät und die Leitplanken touchiert. Anschließend setzt der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der verunfallte Pkw hat vermutlich einen Frontschaden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem defekten Scheinwerfer auszugehen.

Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371/980-0 zu melden.

