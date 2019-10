Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung an Telekomanlage

Jembke (ots)

Jembke, Am Hagen 15.10.2019, 01.45 Uhr

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Dienstag das Telefonnetz in der Gemeinde Jembke außer Betrieb.

Gegen 1.45 Uhr öffneten sie gewaltsam die Stahltür einer Telekom-Betriebsstelle am südwestlichen Ortsrand von Jembke, in der Straße Am Hagen. Dort beschädigten sie mehrere Kabel und verursachten so einen Leitungsausfall der Festnetzanschlüsse im Ort. Anschließend konnten sich die Täter unerkannt entfernen. Ihr Motiv ist derzeit unklar.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 06371/9800.

