Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ehrliche Finderin gibt Geldbörse ab

Meinersen (ots)

Meinersen 08.10.2019

Eine 53 Jahre alte Frau aus Ohof fand am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Meinersen-Ohof ein rosafarbenes Kinderportemonnaie mit der Aufschrift "Wendy" und lieferte es gleich anschließend beim Polizeikommissariat in Meinersen ab.

In der Geldbörse befand sich eine geringe Summe Bargeld sowie mehrere Zettel mit unterschiedlichen Inhalten.

Der rechtmäßige Eigentümer wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850, zu melden.

