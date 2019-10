Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Raiffeisen-Tankstelle

Brome (ots)

Brome, Bahnhofstraße 54, Raiffeisen-Tankstelle 09.10.2019, 03.05 Uhr

Mindestens drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch die Glas-Schiebetür zum Shop der Raiffeisen-Tankstelle in Brome gewaltsam auf. Dort entwendeten sie im Kassenbereich offenbar zielgerichtet eine bislang noch unbekannte Menge an Tabakwaren.

Anschließend entfernten sie sich nach Zeugenangaben in einem VW Golf GTI in Richtung der Kreuzung B 248 / B 244. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen aus dem Landkreis Gifhorn beteiligten, verlief erfolglos.

Der Einbruch ereignete sich gegen 3 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

