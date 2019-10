Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Audi S8 gestohlen

Meinersen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, 02.10.19, in der Zeit zwischen 13:10h und 13:10h, in der Straße Auf dem Bente in Meinersen einen schwarzen Audi S8 mit dem amtlichen Kennzeichen GF-L 1661. Zur Vorfallszeit hatte der Eigentümer sein Fahrzeug vor dem Haus abgestellt. Nach Zeugenangaben soll der Pkw kurze Zeit später auf der B188 im Bereich des Leiferder Kreisel gesehen worden sein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Pkw geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Meinersen unter der Rufnummer 05372/97850.

