Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tageswohnungseinbruch in Calberlah

Calberlah (ots)

Calberlah, Am Großen Feld 01.10.2019, 07.20 Uhr bis 14.40 Uhr

Nur geringe Beute machten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Dienstag in Calberlah.

Die Einbrecher drangen gewaltsam durch eine rückwärtige Terrassentür in das Gebäude ein, das in der Straße Am Großen Feld, in unmittelbarer Nähe zur Hauptstraße und zum Elbe-Seitenkanal, liegt. Aus einer Parterrewohnung entwendeten die Täter eine Halskette im Wert von rund 100 Euro. Mit ihrer eher bescheidenen Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 7.20 Uhr und 14.40 Uhr, während die Bewohner nicht zuhause waren. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

