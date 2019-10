Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: VW Touareg nach Wohnhauseinbruch gestohlen

Groß Schwülper (ots)

Zu einem Wohnhauseinbruch kam es in der Nacht zum Donnerstag, 03.10.2019. Während die Bewohner des Hauses in der Straße Viehkamp in Groß Schwülper schliefen, brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in das Haus ein. Neben Bargeld und Handy's entwendeten die Täter auch den vor dem Haus abgestellten grauen Pkw VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen WOB-JG 660. Hierzu nutzten sie den im Haus vorgefundenen Pkw-Schlüssel. Insgesamt entstand ein Schaden von über 50.000EUR. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/9800.

