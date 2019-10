Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, Schützenplatz 07.10.2019, 21.00 Uhr

Am Montagabend gegen 21 Uhr wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Hankensbüttel mit seinem VW Bora am Schützenplatz in Hankensbüttel bei einer Verkehrskontrolle von Beamten der örtlichen Polizeidienststelle überprüft. . Hierbei stellten diese fest, dass der 32-jährige sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Eine Messung am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 1,09 Promille. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den Hankensbütteler wird jetzt strafrechtlich ermittelt. Die Polizei kündigt in diesem Bereich verstärkt weitere Kontrollen, auch zur Nachtzeit, an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell