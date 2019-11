Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Samstag, den 02.11.2019, gegen 13:56 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Real Einkaufsmarkt in der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Parkvorgang einen geparkten Pkw Opel Insignia und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw wurde die linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

