Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mülltonne in Brand

Baden-Baden (ots)

Die Ursache für den Brand eines Müllcontainers am frühen Sonntagabend in der Aumattstraße ist derzeit noch unklar. Das Abfallbehältnis wurde kurz vor 18 Uhr durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Baden-Baden abgelöscht. Dass der in der Nähe befindliche hölzerne Unterstand in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

