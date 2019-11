Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Samstag, den 02.11.2019, gegen 21:45 Uhr fuhr ein weißer Kastenwagen in der Kopernikusstraße auf einen dort geparkten Pkw auf und schob diesen gegen das davor geparkte Fahrzeug. Der oder die Fahrer/in des Kastenwagens entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. In dem geparkten Pkw befand sich eine Frau, welche durch den Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Auf Grund des Schadensbildes an dem geparkten Pkw ist davon auszugehen, dass der Kastenwagen großflächige Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

