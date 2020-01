Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr gegen 12.15 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Opel die Mirander Straße in Richtung Wilhelmstraße. Sie wollte nach links in eine Hofeinfahrt einfahren und musste dazu über den Gehweg, auf welchem ihr verbotswidrig ein 15-jähriger Radfahrer entgegenkam. Dieser fuhr dann gegen den bereits zum Teil auf dem Gehweg stehenden Opel und kam zu Fall. Hierbei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro.

