Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rauschgift sichergestellt und Betrüger in die JVA gebracht

Gelsenkirchen (ots)

Für mehr als sechs Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 25-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Freitagabend, 10. Januar, gegen 21 Uhr, am Bahnhof festnahm. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges vor. Da er bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun ein neues Strafverfahren.

