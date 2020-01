Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei suchte 90-Jährige

Gelsenkirchen (ots)

Mit mehreren Streifenwagen, einem Mantrailer-Hund und einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei in der Nacht auf Samstag, 11. Januar, eine 90-jährige Frau in Bulmke-Hüllen. Diese hatte am Freitag, 10. Januar, ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen. Nachbarn bemerkten gegen 19 Uhr das Verschwinden der Seniorin. Daraufhin alarmierten Angehörige die Polizei. Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, wurde die Vermisste in einem Teich im Bulmker Park tot aufgefunden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

