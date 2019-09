Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Beim Einsteigen verletzt

Wermelskirchen (ots)

Als eine 17-Jährige gestern (02.09., 14.40 Uhr) in einen Pkw einsteigen wollte, verletzte sie sich, weil der Fahrer bereits anfuhr.

Der 19-jährige Wermelskirchener startete den schwarzen VW Polo in der Stettiner Straße und rollte langsam rückwärts an. Er bemerkte dabei nicht, dass seine 17-jährige Cousine zeitgleich die Tür öffnete und einsteigen wollte. Die junge Wermelskirchenerin geriet mit ihrem Fuß unter den Wagen und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. (gb)

