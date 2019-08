Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin - Autofahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 20.08.2019, gegen 06:30 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Rohrlachstraße in Richtung Karlstraße. An der Kreuzung Rohrlachstraße / Seilerstraße kam plötzlich ein Auto von rechts. Die 36-Jährige bremste stark ab, stieß aber trotzdem mit dem Auto zusammen, stürzte und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer flüchtete. Nähere Angaben zu ihm und seinem Auto sind bisher nicht bekannt. Deshalb bittet die Polizei, Zeugen, die etwas zum Unfall und zu dem Autofahrer sagen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

