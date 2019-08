Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aggressiver 30-Jähriger verletzt Beamte

Ludwigshafen (ots)

Am 20.08.2019, gegen 17:00 Uhr, meldete eine 24-Jährige der Polizei, dass ihr 30-jähriger Lebensgefährte in der Wohnung in der Schützenstraße randaliere und Möbel zerstöre. Als die Polizeibeamten eintrafen, stand der 30-Jährige vor dem Mehrfamilienhaus und erklärte, dass alles in Ordnung sei und die Polizeibeamten wieder gehen könnten. Während seine Personalien aufgenommen wurden, begaben sich zwei weitere Beamte in den Flur des Mehrfamilienhauses, um mit der 24-jährigen Lebensgefährtin zu sprechen und sich zu vergewissern, dass es ihr gut geht. Der 30-Jährige lief daraufhin den beiden Beamten nach und erklärte, dass niemand in seine Wohnung dürfe. Nachdem er der Aufforderung, stehen zu bleiben, nicht nachkam, wurde er von den Beamten festgehalten. Daraufhin wurde er aufbrausend und aggressiv und wehrte sich. Deshalb wurde er gefesselt. Während der Widerstandshandlung wurde sowohl er als auch zwei Beamte leicht verletzt. Er wurde mit auf die Dienststelle genommen und blieb bis zum 21.08.2019 in Gewahrsam. Seiner Lebensgefährtin ging es gut. Während einer Befragung erklärte er, er habe am Vorabend Cannabis konsumiert.

