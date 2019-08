Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche berauben 14- und 16-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am 19.08.2019, gegen 15:30 Uhr, war ein 14-Jähriger mit seinem 16-jährigen Freund zusammen auf der Gräfenaustraße unterwegs. Als sie an der Ecke Kanalstraße ankamen, trafen sie auf eine Gruppe von sechs bis sieben Jugendlicher. Diese drängten die beiden 14- und 16-Jährigen in den Hofbereich eines Mehrfamilienhauses, fragten sie nach Geld und durchsuchten sie nach Wertsachen. Das aufgefundene Bargeld in Höhe von 8 Euro steckte einer der jugendlichen Täter ein. Bevor sich die Gruppe in Richtung des angrenzenden Parkbereichs in der Gräfenaustraße entfernte, schlug der jugendliche Täter den beiden 14- und 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Er war etwa 16 Jahre alt und circa 1,60 m - 1,65 m groß. Er trug ein dunkelblaues Sporttrikot und eine Jeanshose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell