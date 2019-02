Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190228.1 Brunsbüttel: Schiffsunfall im Elbehafen

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Schlepper im Elbehafen mit der Kaimauer kollidiert. Sowohl am Bauwerk als auch an dem Schiff entstanden dabei Schäden.

Um 04.05 Uhr befand sich der unter niederländischer Flagge fahrende Schlepper "Felix" auf der Reise in Richtung Berne im Elbehafen in Brunsbüttel. Hier stieß er aus bisher unklarer Ursache gegen die Kaimauer, wodurch ein Fender von dieser und von dem Schiff abriss. Zudem war die Spundwand nach dem Unglück eingedrückt, die Scheuerleiste des "Felix" war beschädigt.

Gefahrstoffe traten nicht aus, Verletzte gab es nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel übernommen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell