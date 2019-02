Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190227.1 Heide: Unfall zwischen radelndem Kind und Auto

Heide (ots)

Dienstagabend ist es in Heide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad fahrenden Kind und einem Auto gekommen. Der Schüler erlitt bei dem Unglück Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 21.30 Uhr war der 13-Jährige auf einem offenbar unbeleuchteten Fahrrad auf der Vereinsstraße unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts in die Kreuzstraße einzubiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Wagen eines 29-Jährigen, der in Richtung Feldstraße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der Junge gegen die Windschutzscheibe schleuderte und schließlich zu Boden fiel. Vermutlich zog er sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, kam aber vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Passat des Geschädigten war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, da die Frontscheibe massiv gesprungen war, Schadenshöhe etwa zweitausend Euro.

Merle Neufeld

