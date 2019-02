Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190226.3 Wacken: Zeugen nach Vergewaltigung gesucht!

Wacken (ots)

Nach der Vergewaltigung einer Besucherin der Wacken Winter Nights am vergangenen Wochenende sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Nacht auf den 23. Februar 2019 in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr. Die stark unter Alkoholeinfluss stehende Geschädigte hatte das Veranstaltungsgelände verlassen und war auf der Straße Twisselberg unterwegs. Hier zog ein Unbekannter die Berlinerin in ein Gebüsch und vergewaltigte sie. Im Anschluss an die Tat irrte die heute 37-Jährige durch Wacken und sprach schließlich in der Straße Am Tegelbarg ein Pärchen an, das die Polizei informierte.

Bis heute liegen keinerlei Erkenntnisse zu dem Täter vor. Die Ermittler der Itzehoer Kripo bitten daher dringend Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die ansonsten Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

