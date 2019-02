Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190226.2 Itzehoe: Frau belästigt - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es in Itzehoe zu einem Übergriff auf eine Passantin gekommen. Die Frau setzte sich zur Wehr, der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 06.00 Uhr war die Geschädigte auf dem Fußweg der Adenauerallee parallel zur Fischerstraße unterwegs. Plötzlich ergriff eine männliche Person die 20-Jährige von hinten am Handgelenk und versuchte, ihr unter den Pullover zu fassen. Mit Tritten gelang es der Frau, sich erfolgreich gegen den Unbekannten zu wehren und ihn in die Flucht zu schlagen. Er entfernte sich in Richtung Schumacherallee.

Nach Angaben der Anzeigenden war der Täter etwa 190 cm groß, dunkel gekleidet und trug einen Rucksack auf dem Rücken. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können oder die das Geschehen beobachtet haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

