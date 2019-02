Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190226.4 Heide: Unter Alkoholeinfluss zwei Autos gerammt

Heide (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Frau in Heide unter dem Einfluss von Alkohol stehend zwei parkende Fahrzeuge angefahren. Die Heiderin musste sich darauf einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 03.00 Uhr war die 21-Jährige auf der Semmelweisstraße aus Richtung der Alfred-Dührssen-Straße in Richtung Sauerbruchstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 stieß die Dithmarscherin mit ihrem Wagen gegen einen abgestellten Opel, verlor trotz langsamer Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Ford und kollidierte mit einem zweiten, stehenden Auto. Bei dem Unglück entstanden nicht unerhebliche Sachschäden, an dem Focus der Unfallverursacherin dürften sich die Reparaturkosten auf mehrere tausend Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei der jungen Dame Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,56 Promille. Der Grund des Alkoholgenusses, so die Beschuldigte, sei Kummer gewesen. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell