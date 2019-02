Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190227.2 Rehm-Flehde-Bargen: Zwei Bier zu viel...

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss muss sich ein Dithmarscher verantworten, der sich in der Nacht zu heute nach angegebenen zwei Bier hinter das Lenkrad eines Autos gesetzt hat.

Kurz vor Mitternacht stoppte eine Streife in der Dorfstraße in Rehm-Flehde-Bargen einen Mercedes, weil an diesem die Kennzeichenbeleuchtung defekt zu sein schien. Der Mangel war nach Sauberwischen des Lämpchens schnell behoben, allerdings stellten die Beamten während dieser Aktion bei dem 31-jährigen Fahrer Atemalkohol fest. Ein hierauf absolvierter Test lieferte ein Ergebnis von 1,01 Promille, das gerichtsverwertbare Gerät warf später 0,96 Promille aus. Einen Liter Bier wollte der Betroffene vor Fahrtantritt getrunken haben. Seine Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten erst einmal ein und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

