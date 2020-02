POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 31.01.2020 - 01.02.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 31.01.2020 - 01.02.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Rucksackes

Am 31.01.2020, zwischen 14.15 Uhr und 14.25 Uhr, kam es im Cafe des Einkaufscenters "An der Erzbahn" in Salzgitter-Bad zum Diebstahl eines Rucksackes. Eine 72 Jahre alte Frau hatte zusammen mit einem Verwandten dort einen Kaffee getrunken, den schwarzen Rucksack auf einer Bank vergessen und den Einkaufscenter verlassen. Als die Geschädigte den Verlust bemerkte, blieb eine Nachsuche im Laden ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trickdiebstahl

Am 31.01.20, gegen 15.40 Uhr, wurden Beamte des PK Salzgitter-Bad zur Aufnahme eines Trickdiebstahls nach Groß Mahner in den Nordring gerufen. Nach Mitteilungen eines geschädigten Ehepaares (80 und 81 Jahre alt), war am 30.01.20, gegen 11.30 Uhr, ein unbekannter Mann an der Haustür erschienen und hatte nach Möbeln und Schmuck gefragt. Nachdem der Mann sich im Haus div. Sachen angesehen hatte, gelang es ihm, bei der Durchsicht von Schatullen unbemerkt Schmuck zu entwenden. Als der Täter durch einen Anruf gestört wurde, verließ er unter einem Vorwand das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Beim Täter handelt es sich um einen ca. 35 Jahre alten Mann, ca. 175 cm groß, der mit einer dunklen Lederjacke bekleidet war. Die Polizei Salzgitter-Bad (Tel. 05341/825-0) bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Pkws im Bereich Groß Mahner am Vormittag des 30.01.20 .

