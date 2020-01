Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 31. Januar 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt: zwei Gaststätten Ziel von Einbrechern

Mittwoch, 29.01.2020, bis Donnerstag, 30.01.2020

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22:00 Uhr und 10:00 Uhr, nach Aufhebeln einer Tür in einer Gaststätte im Teichwiesenweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr gelangten ebenfalls bislang nicht ermittelte Täter nach Einschlagen eines Fensters in weitere Gaststätte in der Straße Am Schölkegraben. Hier wurden die in den Räumlichkeiten befindlichen Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen taten besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897 0.

Salzgitter: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Donnerstag, 30.01.2020, gegen 15:55 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Industriestraße Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt worden sind. Demnach übersah ein 23-jähriger Autofahrer, der in Richtung Salzgitter Lebenstedt, unterwegs war, das vor ihm verkehrsbedingten haltende Fahrzeug und fuhr auf diesen PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW noch auf den davor befindlichen PKW aufgeschoben. In den beteiligten Fahrzeugen wurden zwei Beifahrerinnen sowie zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 6000 Euro geschätzt.

Salzgitter: Auffahrunfall, drei leicht verletzte Personen

Freitag, 31.01.2020, gegen 08:30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr am Freitagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf einen vor ihm auf der Ludwig-Erhardt-Straße fahrenden PKW einer 29-jährigen Fahrerin auf, der in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs war. Ein weiterer, nachfolgender PKW konnte dem Unfallgeschehen nicht rechtzeitig ausweichen und streifte einen PKW leicht. Durch den Unfall wurden der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie die 29-jährige Fahrerin und ihre 2-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das Klinikum nach Salzgitter Lebenstedt gebracht. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

