Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Rhede (ots)

Alarmanlage führt zur Festnahme: Am Samstagnachmittag wurde der Besitzer eines ländlichen Anwesen an der Büngerner Allee gegen 16.00 Uhr mittels der Alarmanlage über den Einbruch in sein Haus informiert. Der Geschädigte, der sich nicht zu Hause befand, informierte sofort die Polizei, die das Haus kurz darauf umstellte und durchsuchte.

Im Haus wurden die Einbrecher angetroffen und festgenommen - es handelt sich um zwei Bocholter im Alter von 17 und 18 Jahren. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten u.a. Diebesgut aus dem Haus (ein WLAN-Router), eine Gaspistole samt Munition, Pyrotechnik und einen Tomahawk. Die Gegenstände wurde sichergestellt und die beiden Personen nach Einleitung des Strafverfahrens und kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. in die Obhut der Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

