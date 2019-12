Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Frau sexuell belästigt

Südlohn (ots)

Am Samstag traf eine 50 Jahre alte Südlohnerin gegen 17.50 Uhr am Fahrradständer des Netto-Marktes an der Eschstraße auf einen unbekannten Mann, der dort an den Fahrrädern herumhantierte. Die Geschädigte sprach den Mann darauf an, woraufhin dieser nach Angaben der Frau grinste und etwas in einer vermutlich osteuropäischen Sprache sagte. Als die Geschädigte auf ihr Fahrrad steigen wollte, kniff ihr der Täter für mehrere Sekunden ins Gesäß. Als sich ein Pkw näherte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Eschstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 190 cm groß, ca. 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, rundes Gesicht, osteuropäische Sprache, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und grüngelber Steppjacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

