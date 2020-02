Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 01.02.-02.02.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verstoß Kennzeichenmissbrauch/Urkundenfälschung/PflichtversG Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Freibad Zeit: 01.02.2020, gg. 21.40 Uhr Hergang: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Kennzeichen, die sich an dem dunkelgrünen Mercedes CLK befanden, am 23.01. in Braunschweig von einem geparkten Pkw entwendet wurden. Für den Mercedes besteht weiterhin kein Versicherungsschutz. Gegen den 25-jährigen Fahrer sowie die 32-jährige Halterin, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

