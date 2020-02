Polizei Salzgitter

POL-SZ: Nachtrag zur Pressemeldung vom PK Peine vom 02.02.2020

Peine (ots)

Absuche nach einer mutmaßlich hilflosen Person am Mittellandkanal

Am Freitag,gegen 17.25 Uhr, wurde durch eine Spaziergängerin eine augenscheinlich stark schwankende Person mit einem Fahrrad gemeldet,die im Bereich des Mittellandkanals, Höhe Berkum, immer wieder stürze. Eine sofortige Absuche des Bereiches nach der Person durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung verlief negativ. Gegen 20.05 Uhr teilte ein weiterer Anrufer mit, dass in diesem Bereich ein Fahrrad und Rucksack liegen sollte. Kurze Zeit später wurde im Mittellandkanal liegend dann der Rucksack und das Fahrrad festgestellt. Auf Grund der Gesamtstände war jetzt davon auszugehen, dass eine Person in den Kanal gestürzt sei. Für weitere Maßnahmen wurden dann ein Personenspürhund, der Polizeihubschrauber und die Feuerwehr angefordert. Eine Absuche durch den Hubschrauber verlief ohne Ergebnis. Nach Bergung des Rucksackes und Auffinden eines Bundespersonalweises durch die Feuerwehr wurde intensiv auf der hiesigen Dienststelle ermittelt. Diese ergaben,dass der mutmaßlich hilflose sowie seine Schwester im Bereich Hohenhameln gemeldet sind. Mit Hilfe der Schwester wurde die Wohnung überprüft. Der Vermisste,48 Jahre alt, wurde wohlbehalten und schlafend angetroffen. Der angeforderte Personenspürhund wurde dann nicht mehr benötigt. Eine kurzfristige Warnmeldung für den Schiffsverkehr konnte ebenfalls wieder zurück genommen werden.

